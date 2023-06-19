台南市麻豆區台灣首府大學將於7月31日退場，後續做什麼用途？地方都十分關切。繼日前市議員吳通龍建議市府爭取接管，並改為全民運動館或大型長照中心後，市議員陳秋宏今天總質詢時，也建議市長黃偉哲將市府遷到此處，翻轉大溪北。黃偉哲答詢說，麻豆位在台南市的中央，鄰近南科，擁有很好的條件，未來規畫新市政中心將列入評估。

據了解，台南縣市合併升格後，市府分別在溪南、溪北各設一個行政中心；其中，溪北原台南縣政府辦公廳舍設民治中心，溪南原台南市政府則設永華中心。但因2個行政中心一南一北，距離太遠，地方不斷傳出尋找合適地點設置新市政中心的聲音。

陳秋宏表示，台首大退場後，市府或部分局處可以遷移到此處辦公，學校校舍也可做為圖書館、親子館等用途；如果台首大校區16.5公頃不夠，旁邊還有20幾公頃台糖地，合計40多公頃，面積足夠市府使用，建議市府租下這塊地，將台南市的新市政中心設在此處，可以為市府省下很多錢。

黃偉哲認為，台首大做為教育用途，土地租金有打折，共約250萬元，市府承租總爺文化園區、蕭壟文化園區共8、900萬元，但因首府大學的面積更大，租金也會更高。不過，麻豆區位在台南市中央，又鄰近南科，市府願意與其他地點一起評估。