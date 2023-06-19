延續百年的「新莊大拜拜」是地方一年一度的宗教盛事，廟方每年都會在農曆4月最後1天至5月2日舉辦為期3天的祭典，恭祝新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕，新北市副市長朱惕之也在今（19）日上午前往參拜，同時也祈求風調雨順、國泰民安，新北市安定祥和，各項建設順利推動。

朱惕之表示，建廟超過260年的新莊地藏庵是當地最古老的廟宇之一，廟方也秉持地藏王菩薩及文武大眾老爺慈悲為懷精神，響應各項公益慈善與社會教化，去年更捐款逾1千萬，用於照顧新莊各級學校、弱勢家庭、社福單位以及警義消等，過去疫情期間也捐贈防疫設備、居家關懷箱經費，為善為善不遺餘力，連年獲新北市及內政部績優宗教團體肯定。

民政局長柯慶忠表示，新莊大拜拜有百年歷史，每年廟方接連3天舉辦文武大眾老爺祭典包含暗訪、日巡及法會活動，「暗訪」從第一天下午遶行新莊制煞、除穢至半夜，路線以小巷弄為主，「日巡」則是主要幹道，目的都是巡視地方保佑安寧。

而台灣著名的陣頭「官將首」也是發源於此，形成當地獨特的宗教文化，更被指定為新北市民俗類的無形文化資產。遶境時發送予信徒的「鹹光餅」也是活動特色之一，餅上以食用色素蓋上文武大眾老爺印信，並由法師在神明前加持，所以也被稱作「可以吃的平安符」。

新莊地藏庵主委張永寬說明，鹹光餅又稱「繼光餅」或「光餅」，相傳是明世宗大將戚繼光領兵作戰發明的乾糧，民間許多地區每有廟會節慶，都會製作此種軍餅由神將佩掛，有祈求「所向皆捷」之意，並發送沿途信眾食用以保平安。

民政局補充，農曆5月2日是大眾老爺聖誕，廟方每年舉行三獻禮祝壽祭典，從農曆4月最後1天至5月2日會舉行文武大眾老爺祭典，前2天暗訪及日巡的遶境活動已相繼登場。