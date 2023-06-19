新北餵藥案延燒，中華民國幼教聯合總會昨發出聲明書，表示在未釐清真相前，各縣市幼教協會呼籲暫停教保人員進行餵藥行為，推行「生病不入校、老師不餵藥」行動。對此，新北市副市長劉和然表示，聲明是很沉重的10個字，強調親師生互動非常需要信任感，不要為了一些目的而破壞非大家樂見。

劉和然說，從事件一開始就提醒，訊息傳遞一定要經過確認，未經確認可能造成負向影響，中央在打假訊息，最重要是不僅不要製造假訊息更不要傳遞，尤其針對親師生三者間的信任關係，如持續用一開始餵毒事件，老師與家長、學生之間不信任會出來。

劉和然說，再次呼籲各界，現在已進入調查，行政調查一定會跟司法調查搭配，如經過檢方調查老師犯錯，該嚴重處理法辦的話大家都不會有意見，強調幼兒階段老師跟家長間的信任感非常重要，不希望因此被誤解破壞了信任感，變成長空。

劉和然表示，今同時也看到教育產業總工會的新聞稿，除6歲以下幼兒外，希望小一、二也比照辦理，最近幼教老師辛苦了，真相未釐清前會受到很多委屈，如家長擔心可以善用新北8家專責醫院，先用電話諮詢在做後續作為，新北市會全面協助及負擔費用。

至於公幼是否仍會協助餵藥？劉和然說，聲明非強迫教保人員不要餵藥，只是藉由此事表達心聲，公幼部分已拜託所有幼教老師與園所，一起度過風風雨雨，拜託檢方快點釐清真相。

劉和然並舉例汐止幼童個案，最後質譜儀檢測是陰性，市府最希望第一時間讓家長知道，早點知道就早點放心。

另對於林口幼兒園爆出不當體罰事件，新北市教育局長張明文表示，教育局只要接獲幼童受傷害的通報陳情，會立即調查，追究到底，絕不寬貸，教育局今年4月28日接獲民眾陳情本案，立即起該師依法停職，經查該園確實有不當管教情事，目前依照教保服務及相關條例，依法交送認定委員會審議，最高行為人可裁處60萬元，並通報全國教保服務系統，終身不得擔任教保服務人員，幼兒園如未善盡督導責任，最高可以裁處廢止設立許可。