6月不知不覺已過完一半，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、金牛座、處女座、雙魚座在未來30天內桃花運超級旺，單身者有望在社交場合中遇到心儀對象並能確認關係，也可以順利打下良好感情基礎。另外，本月也有許多良好機會認識異性，並且有足夠吸引力，使自己收穫良多。

▍牡羊座

牡羊座在未來30天火星與太陽形成有利角度，將為牡羊座的愛情帶來強大能量也會更加果斷，吸引力大增並成為社交的焦點。單身者需抓住機會，多參與社交活動，尤其是朋友間的聚會，在和諧的氣氛中能結識到情投意合的發展對象。另外，若有心儀對象可多製造相處機會。本月是打下感情基礎的最佳時刻，如果能一起度過美好假期，可增進彼此的瞭解，開啟甜蜜戀情的序幕。

▍金牛座

金牛座在未來30天內能更加展現出迷人、魅力的一面，並吸引許多異性。夏日已至，樂意花更多心思去整理打扮外表，只要多參與社交活動，也許會在不經意間會有對的人出現。另外，部分金牛座有機會在工作中結識興趣相投的異性，並且順利發展。本月需抓住得來不易的良機，嘗試放下戒備心，不要拒絕邀約，並在過程中學習放鬆，能為感情增添浪漫氣氛。

▍處女座

單身的處女座，在這個月將會遇到極有吸引力的對象，很可能會迅速發展並確定關係。本月也可能有親朋好友為他們積極介紹對象，同時催旺在6月的桃花運。另外，部分處女座會在此時面臨重要抉擇，可能會有一段曖昧關係在本月出現進展，而主動權在他們，可試著灑脫一些，當充滿自信和勇氣，就更能吸引他人關注，不畏懼失去，反而收穫良多。

▍雙魚座

雙魚座在未來30天內桃花運爆棚，對方和他們的興趣與價值觀都十分相合，可把握機會進一步了解彼此，但也需注意，應以真誠的表現來相處，可先建立友誼基礎，待時機合適再轉為愛情。另外，嘗試交友時須謹記第一印象很重要，與人約會前先做好充分準備，只要讓對方留下深刻印象，月老自然會牽線搭橋，也可多留意身邊巨蟹、天蠍這些水相星座的對象，將有機會擦出火花。