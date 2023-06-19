新北幼兒園餵藥案持續延燒，日前新北市府宣布全國6歲以下孩童均可至新北市免費檢驗，卻遭到各方攻擊，不料高雄市長陳其邁今（19）日公布稽查違規用藥的初步結果，發現高雄有4名醫師出現相關行為，最小竟有2歲以下孩童使用，這讓網友全部氣炸，怒批「結果說要普篩的被罵」。

新北幼兒園餵藥案，台北醫院本在16日宣布開放全台幼兒接受尿液檢測，沒想到過了數個小時後卻突然改口，稱是「新聞稿誤植」；衛福部次長王必勝則在17日解釋，目前狀況還在偵查中，到底是少數個案還是系統性問題尚未明朗，因此不該預設立場，有狀況的再就診就好。

事後，新北市政府宣布「中央不願意做的，新北市願意承擔」，全國6歲以下幼童都可以到新北市免費做巴比妥、苯二氮平類採檢，但卻遭到各方攻擊，民眾黨主席柯文哲更批此作法「ridiculous（荒謬）」。

然而，因新北爆發幼兒園餵藥案，許多縣市主動展開相關稽查，陳其邁今日召開記者會宣布，初步發現高雄有4名醫師有不當用藥的狀況，已裁定停業1到6個月並處以11萬到31萬元不等罰鍰，並最小有讓2歲童以下使用，詳細影響情形仍在調查中，已陸續通知家長。

此事火速在PTT引起瘋傳，網友紛紛留言酸「哇哩，這個不普篩說不過去啊」、「高雄查這樣，衛福部不用介入全台醫院徹查？」「所以應該要全國普篩零檢出了吧，今天不做明天就後悔」、「是誰在擋普篩？」