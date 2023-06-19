廣運自2018年底成立熱傳事業群，並積極投入IDC產業的熱傳領域，致力於為企業和資料中心提供熱傳解決方案，讓客戶在技術和成本上獲得優勢競爭力。今年COMPUTEX 2023，廣運展出重點包含水對氣/水對水/雙相浸沒式等產品，在散熱領域提供客戶 (Design for cost；Design for budget)的熱傳導完整解決方案。

廣運散熱解決方案擴及於五大產品市場領域，也獲得市場肯定。

一、數據機房：機櫃背門換成液冷方，或機櫃使用浸沒方案，廣運提供PUE 值優於國家標準，CDU(液冷主機)系統獲國際晶片大廠驗證，及於Computex 2022年展出獲頒Best choice獎，機房整合、節能節費、即時監控系統，總年度電能降低20%~30%，廣運獲有豐富的國際公共工程及施作經驗。

二、伺服器：直接在伺服器上搭配水冷散熱方案。廣運提供新世代資料中心的兩相浸沒式槽體+CDU(液冷主機)，並與晶片大廠合作開發散熱產品，客製化開放式機架第三版(ORv3)機櫃水冷散熱建置，CDU水、氣冷散熱模擬方案。

三、5G基地台：導入5G水冷主機+氣冷機櫃散熱方案，減少用電30%及二氧化碳排放量，戶外機櫃防水、防曬、防震，延長基站使用效率及週期。

四、車載：電動車充電樁，或替代能源儲電及充電樁結合提供整合式散熱方案。廣運協助客戶提升電源模組轉換效率，降低電力使用、降低噪音，電源控制晶片壽命延長並提高安全的充電環境。

五、儲能：新能源的儲電設備應用，例如太陽能加上儲能或大型儲能系統。廣運散熱儲能方案水冷板調節電池熱能，控制溫差在3度內，大幅延長儲能電池生命週期，大面積移除熱量，提高儲電密度，儲備電量時同時平衡熱耗。除了卓越的產品技術，廣運(6125)致力於永續發展和環境友好，研究開發低碳產品，旨在與各產業客戶及供應商攜手減碳，創立綠色供應鏈，提供綠色運營環境。