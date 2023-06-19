這位不願透露姓名的白宮官員表示，這些投資將由拜登的氣候與基礎設施法案提供資金，其中將包括一個規模達5.75億美元的項目以應對海平面上升、「風暴海嘯」和颶風。
另外還將提供加州6700萬美元實現電網現代化，以減少野火等極端氣候事件的衝擊。
去年8月拜登簽署一項4300億美元的法案，被喻為是美國史上規模最大的氣候方案。
拜登此次造訪加州也將向科技業和氣候相關產業募集競選連任的資金。
白宮內部知情人士周日透露，美國總統拜登周一將訪問加州帕羅奧圖市（Palo Alto），並將宣布超過6億美元的氣候投資計畫，以協助全美沿海社區應對氣候變遷。
這位不願透露姓名的白宮官員表示，這些投資將由拜登的氣候與基礎設施法案提供資金，其中將包括一個規模達5.75億美元的項目以應對海平面上升、「風暴海嘯」和颶風。
另外還將提供加州6700萬美元實現電網現代化，以減少野火等極端氣候事件的衝擊。
去年8月拜登簽署一項4300億美元的法案，被喻為是美國史上規模最大的氣候方案。
拜登此次造訪加州也將向科技業和氣候相關產業募集競選連任的資金。
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