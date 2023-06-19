車禍現場一片狼籍，也造成車流回堵。（民眾提供／李京昇苗栗傳真)

國道3號北上140.7公里處苗栗通霄鎮路段，19日早上10點多，發生一起連環追撞路肩緩衝車車禍事故，造成2名工人死亡，詳細車禍原因仍待釐清。

苗栗縣消防局接獲通報，派遣通霄、苑裡人車前往救援，現場為1輛聯結車撞擊路肩緩衝車，緩衝車再撞擊前方工程車，2名工人捲入緩衝車底。

車禍造成2人受困車底，其中1名當時已經明顯死亡，另1名患者在消防人員協助脫困後，已無生命徵象。