前PLG新北國王當家球星楊敬敏爆出婚外情已自請離隊。楊敬敏的隊友李愷諺今天表示，「私人的事情我們也不會主動去問，但聽到敏哥離隊的消息我也是很震驚。」

杭州亞運台灣男籃培訓隊今天在晧宇國際籃球中心舉行開訓媒體日，李愷諺在報到時做出上述表示。

李愷諺過去2個球季都和楊敬敏在台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新北國王當隊友，1週前2人還在總冠軍賽拚戰。李愷諺今天在接受媒體聯訪時說：「敏哥的事情大家都沒有過問，就讓他先安靜處理私事，不要打擾他就是最好的幫助。」

李愷諺提到，「聽到他要離隊的消息，當然是非常震驚，畢竟我們都一起打了2季的球，今年還一起打到總冠軍賽。下個賽季如果真的少了楊敬敏，肯定會對球隊有很大的影響，但我自己也算是學長了，所以要多扛一點。」

談到投入台灣男籃的集訓，李愷諺也相當期待地說：「這次大家的氣氛都很好，而且隊上有陳盈駿、林庭謙、劉錚等在CBA打拚的好手，一定可以學到很多東西，彼此對抗性也都會很強，這對我來說是很棒的經驗。」（編輯：張雅淨）1120619