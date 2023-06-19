搶攻夏日旅宿商機，大地酒店自即日起至9月30日推出限量30組的「泉漾無暇之旅」一泊二食住房專案，人入住每晚12,800元，平日入住可免費升等房型，並含西式「泉漾養顏套餐」，更聯手知名「英爵醫美」提供價值高達4,500元的「杏仁酸煥膚+保濕導入」療程。一趟旅程含泡白磺泉美人湯、養顏美容套餐，以及尊寵換膚療程體驗，從內而外煥然一新。

大地酒店今年首度聯手英爵醫美，只要入住「泉漾無暇之旅」住房專案，專案內含價值4,500元的「杏仁酸煥膚W-White+保濕導入Hydrating Facial」療程一堂，對於美白、保濕有相當好的成效，專案療程在台北市的忠孝／信義／大直／南京4間分店皆可使用。

大地酒店擁有「美人湯」之稱的白磺泉，每個房間皆有私人溫泉池，更有遠近馳名的雪景大眾風呂、露天泳池、SPA水療池等多重設施，提供房客盡情使用，非常適合母女、閨蜜們來一趟寵愛自己的夏季小旅行。總經理陳惠慈表示：「英爵醫美訴求健康專業、且可以被身體自然吸收的肌膚療程而聞名，許多美膚獨家配方都是名人口耳相傳，致力打造極致美學，讓美麗能更有深度，因此對於雙方的合作充滿期待。此次一泊二食的套裝行程，是融合兩品牌特色的完美旅程，能一次享受到星級飯店的高檔服務與頂級肌膚療程的美麗加持。