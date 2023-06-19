凱基證券以客戶為中心積極推動數位創新，優化客戶體驗及流程，成果獲2023年度「數位時代FCA創新商務獎」之「最佳管理創新」及「最佳商業模式創新」兩項大獎肯定，從上百家優秀參賽企業之中脫穎而出，為唯一同時囊括此兩項殊榮之證券商，是證券業最大贏家。

「數位時代FCA創新商務獎」為台灣最具代表性的產業創新大獎，凱基證券以「八大管理創新自動化應用（RPA）」獲頒「最佳管理創新」金獎，透過導入流程自動化機器人、應用數位化及流程改造思維，實現簡化繁瑣管理流程、降低重複性人工作業、增加作業處理量能、提高服務品質、建立作業流程標準化，不僅為應用的作業項目帶來73％效率提升，更藉由替代員工重複繁瑣的工作項目，讓員工更專注於客戶關係及價值提升的工作中；為提升客戶服務及縮短開戶等候時間，亦應用於開戶流程上，大幅提升作業處理量能達到開戶檢核管理效率提高98％，提高作業服務品質。

此外，凱基證券以「數位分公司與數位客戶旅程」獲頒「最佳商業模式創新」獎項，串聯數位工具與分公司服務能量，打造出連貫且整合虛實的商業模式，從開戶、下單到客戶服務，均提供數位與臨櫃服務的解決方案，幫助客戶克服使用證券服務時的時間、空間限制。

凱基證券亞太區資訊長黃榮林表示，本次獲獎顯示在公司治理及管理層面持續追求卓越與創新的態度，凱基證券積極推動概念驗證（Proof of Concept, POC），並舉辦全公司黑客松競賽，激勵各單位發揮想像力並蒐集應用機會，截至去年底完成60項自動化管理流程，將成果持續展現在應用領域上，除有效提升管理效度外，亦對企業永續經營帶來實質助益。

基於數位轉型的發酵與推動成效的卓著，導入範圍延伸至海外據點，帶動海外子公司的數位能力並提升管理績效，落實強化亞太布局。凱基證券電子商務督導主管鄭嘉慶亦指出，考量客戶投資條件不同，為保障客戶權益，凱基證券各項服務均提供多元化管道，例如隨身e策略APP「策略選股」功能，內建超過200種條件選股策略，若具備自建策略能力的高階投資人，亦提供策略參數設定與API串接功能，滿足投資開發需求，APP近期更開放免登入體驗，不需開戶也能享受部分功能；並提供Web Call網路客服，即可透過網路聯繫真人客服，以及具有聊天機器人功能的智能客服，不需等待真人，客戶即可得到解答。

凱基證券將持續秉持創業家精神，落實以客戶為中心的價值，積極運用科技賦能推動數位躍升，同時以「公平同理，待客如己」的服務理念，藉由金融科技與數位服務友善弱勢、高齡等族群，透過不斷優化客戶體驗，幫助客戶成就富足人生。