高雄傳出4位兒科醫師不當使用苯巴比妥，遭裁罰並勒令停業，4人全是開業診所老醫師，但有專科醫師表示，早期醫界確實口耳相傳巴比妥可用來抑制其他藥物造成的興奮副作用，研判這4位醫師並未更新用藥新知，而非故意「餵毒」，呼籲各界不必獵巫，以免傷害醫病關係；對此，高市衛生局表示，過去有舉辦相關講座，但坦言「無法確定開業醫師是否有來聽」，未來將持續加重此議題的宣導。

高雄市19日公布市內也有4位開業醫師使用苯巴比妥藥物治療上呼吸道感染病患，最小的病患為2歲以下兒童，高市衛生局對於此事也裁定停業1至6個月並處以11萬到31萬元不等罰緩。

開業兒科醫師表示，苯巴比妥過去用於嚴重癲癇症狀，兒童部份在過去在神經科會用到，且苯巴比妥為合法管制藥物，只要劑量和對象正確就可以使用，並不能說人家使用就是違法，怕這次的開罰只是抓戰犯，達到殺雞儆猴作用。

高雄長庚紀念醫院耳鼻喉科醫師羅聖典表示，苯巴比妥被列為控管藥物，用於上呼吸道感染不是標準用法，除了不合學理外更會有嚴重問題，雖然鼻子用藥會用一些麻黃素藥物來治療，用在敏感的體質上副作用會有興奮感，心悸等症狀，但開業醫師口耳相傳的用苯巴妥來抑制麻黃的作法相當不妥，其實只需要減量麻黃季劑量或換藥就可以了。

而高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診小兒科主任陳泰亨發出聲明表示，近期發現餵藥事件持續發酵，除了讓家長對幼稚園老師協助上課時餵藥時多所質疑，也造醫病間信任度慢慢流失，最慘的狀況就是讓醫生開立一般處方時用藥變得綁手綁腳。

至於究竟有多少診所老醫師依循舊有作法、未更新巴比妥用藥新知，高市衛生局則表示，過去曾舉辦相關講座，但也不確定開業醫是否有到場聆聽，或是到場有無專心聆聽，未來將會加重此類宣導。