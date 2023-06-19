北埔分隊潘柏任（左起）、吳志文及黃羿泓成功將患者從鬼門關前拉回。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

新北市53歲陳姓男子4月30日跟隨旅行團到新竹縣遊玩，未料剛抵北埔老街時，陳男突然不醒人事，一度沒有呼吸心跳，隨車領隊見狀立刻為其施行CPR，北埔消防分隊隊員隨後接手急救，現場電擊3次到院後恢復脈搏，送醫救治11天康復出院，陳男和太太18日親自返回北埔，送上鳳梨酥感謝消防員的救命之恩。

陳太太表示，4月30日當天和先生一起出遊，沒想到正要到北埔老街參訪時，先生突然像斷電般沒有反應，領隊見狀馬上CPR，司機則協助報案，所幸位於一街之隔消防隊很快就到場接手處置。

出勤此件救護的北埔分隊高級救護技術員潘柏任回想，當時和同仁吳志文、黃羿泓到場後發現男子倒臥在遊覽車的走道上，已經有民眾在按壓CPR，接手後評估確認患者呈現OHCA，除了持續CPR外也以AED監測，沒想到立刻出現致命性的心率，現場連續電擊3次，過程中同時建立人工進階呼吸道、提供穩定高濃度給氧，以骨針建立給藥途徑後給予輸液和急救藥物治療。

在緊急處置下，陳男到院後恢復脈搏，住院治療11天康復出院。陳男和太太親自到北埔消防分隊表達感謝之意，到訪時潘柏任和吳志文正巧在1樓值班台，看到陳男走進分隊，還以為是借廁所的觀光客，在得知他的身份和來意後，又驚又喜。

潘柏任表示，當時躺在擔架床上被急救的OHCA患者，竟活生生的站在眼前向他道謝，這讓他對於消防工作又多了一分使命感。吳志文則說，陳太太對他們再三感謝，表示因為救護員專業的技術讓先生得以從鬼門關前離開。

陳男夫妻倆離開後，大家發現送來的禮物是知名品牌鳯梨酥，消防員們表示，很感謝陳男夫妻特地送禮，心意已收到，分隊同仁已各自帶回享用。