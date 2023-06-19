美國務卿布林肯昨抵北京，下機時並未見中方鋪紅地毯迎接。大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」今日發文指，以往美國國務卿到訪，似乎都會有紅地毯，但這次沒有紅地毯，卻有一根紅線。他認為，中方還是以禮相待，但有所聯想也未嘗不可，「美方難道不知道中方的紅線嗎？」

牛彈琴表示，外交無小事，細節很重要。他從完全個人觀點，指出10個很不尋常的細節。細節一，「三個第一次」的特殊背景：這是林肯第一次訪華，也是美國總統拜登上台後美國內閣官員第一次訪華，還是2018年以來美國國務卿第一次訪華。而外交上的第一次，更傳遞出意味深長的信號。

細節二，超長時間的會談：中方的新聞稿，裡面也用到了一個詞「長時間」。而看美方透露的長度，大致是7個半小時。牛彈琴稱，不知道期間是不是都在談判，還是也包括了工作晚餐時間。但這麼長時間的會面，確實是相當罕見的，「中美確實有很多事情需要談，要好好談」。

細節三，氣氛有三個關鍵字：對這次會談，中方新聞稿中有這樣一句話，「雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了長時間坦誠、深入、建設性溝通」。除了「長時間」外，請注意這三個關鍵字，即坦誠，大家都不藏著掖著；深入，進行了充分討論；建設性，應該是取得了某些進展。

細節四，一上來就說「最低谷」：按照中方通稿，秦剛告訴布林肯，當前，中美關係處在建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。牛彈琴稱，這表示中美關係現在不是一般的差，「為什麼會這樣？美國，需要好好反思」。

細節五，原則、精神、底線、目標：秦剛告訴布林肯，中方對美政策始終保持連續性和穩定性，根本遵循是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這也應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。

牛彈琴強調，請注意，12個字的原則，相互尊重、和平共處、合作共贏；「三個共同」為共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。最後，就是10個字的中美關係，穩定、可預期、建設性。他稱這是中國一貫的立場，「關鍵是美國，是否遵守承諾了？」

細節六，冷靜、專業、理性：秦剛告訴布林肯，希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。牛彈琴認為，中美兩個大國，難免有意外偶發事情，但就應該這樣來處理。就其理解，這肯定包括中美氣球事件，而拜登最近的表態也值得注意。

細節七，「五個雙方同意」：牛彈琴說，會談沒有談崩，應該也是這次會談最大的成果了。其中，有些是原則，必須遵守的原則，但有些是具體工作安排，是進展。比如，美方邀請秦剛訪美，他將重返華盛頓；美方其他官員，也可能來北京訪問。而在航班問題上，中美同意（主要是美方同意），要增加客運航班積極探討。中美也都承諾，要對互訪提供支持和便利，這對留學生、對學者、對工商界人士，都是一個好消息。

細節八，不得不談的台灣問題：當著布林肯的面，秦剛強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的承諾真正落到實處。牛彈琴稱，中方的嚴正立場，從來沒有變化過，而在這個問題上，中方沒有絲毫可以退讓妥協的餘地。

細節九，資訊量很大的一句話：就是中方通稿中的最後一句話「雙方還就共同關心的重大國際和地區問題交換了看法」。牛彈琴表示，字數很少，資訊量很大，其中肯定包括烏克蘭危機、半島問題等等。中美就應該多談談這些問題，畢竟，作為世界上兩個最具影響力的大國，中美合作，就沒有解決不了的問題；中美不合作，很多問題都無法得到解決。

細節十，（布林肯）下飛機時的瞬間：網路上流傳三張照片的對比，分別是布林肯訪華抵京時的現場實圖、英國BBC（天明顯灰暗了些）及華盛頓郵報（天空更黯淡了）的照片。牛彈琴稱，西方媒體的小心思，一目了然。

另外，很多人注意到，以往美國國務卿到訪，似乎都會有紅地毯，但這次，沒有紅地毯，但有一根紅線。牛彈琴說，不知道這種安排是否有特殊考慮。但從中方美大司司長接機，秦剛門口迎接來看，中方還是以禮相待。至於紅線，純屬巧合？他說，但有所聯想也未嘗不可，美方難道不知道中方的紅線嗎？