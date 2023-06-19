有媒體舉辦2024總統大選電話民調，民眾黨參選人柯文哲以33％支持度居冠，勝過民進黨參選人賴清德的30％、國民黨參選人侯友宜的23％，民眾黨認為綠營攻擊對象將從侯改成柯。對此，民進黨立委莊瑞雄19日指出，柯文哲現象是「灌氣球」現象，才有杞人憂天的想法；民進黨立委劉世芳則直指，近日性騷風波是賴清德民調居下風的原因。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，對於最新民調出爐後綠營戰術是否改變，莊瑞雄回應，柯文哲現象有灌氣球的情況，正因民調灌很快，民眾黨對位居第一名「有點心虛」，也因心虛產生懼怕，認為其他政黨的箭靶會指向柯。

莊瑞雄指出，最該緊張是民調居「老三」的人，砲火會最猛烈，且真正廝殺激烈的應該是二、三名，而柯陣營也很清楚，所以有點杞人憂天，因為民進黨打選戰是很「優雅」的。

劉世芳則說，民進黨會謹慎面對民調結果，眾人皆知，這次選舉對綠營來說確實逆風；面對性騷問題，中央、地方都無可迴避，立院第二次臨時會將處理「性平三法」修法，行政院將在7月中送交相關法案到立院，這是民進黨處理性騷案的態度，她也直言，此事件是影響賴主席民調居於下風的原因。