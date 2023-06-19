針對國民黨新北市長侯友宜連日攻擊民進黨政府8400億前瞻預算，民進黨發言人張志豪今天表示，這是典型的為了選舉噴政治口水。事實上，截至2021年統計，前瞻基礎建設1到3期預算共補助新北市308億元，是全國縣市的第二名，「這些事實侯友宜難道忘記了嗎？」

張志豪強調，中央政府對於縣市政府補助沒有藍色顏色之分，外界別因為選舉而以有色眼光刻意汙衊。試問侯友宜參加的安坑輕軌、捷運環狀線第一階段、淡海輕軌通車典禮，哪一項建設中央政府沒有補助經費？

張志豪列舉其他諸如侯友宜參加過的國家電影及視聽文化中心開館、寶高智慧產業園區第一期啟用典禮以及其他淡江大橋等動工典禮都是中央政府與新北市府通力合作的工程。侯友宜也曾感謝蔡英文總統對淡江大橋建設的支持，感謝中央政府並肩作戰蓋國家電影文化中心，「這些建設歷程是鐵一般的事實，不能因為侯友宜要選總統就刻意遺忘」。

侯友宜6月5日才剛視察新北市板橋區五權公園地下停車場，還盛讚「新北市前瞻補助停車場完成數量是全國最多也是最快」；去年底也視察中和區佳和公園多目標綜合大樓及地下停車場，同樣誇讚中央前瞻補助最多。

張志豪指出，前瞻預算主要包括軌道建設、城鄉建設、水環境建設等，其中新北市的補助比例相當高，侯友宜現在的身分還是市長，不能「侯市長」多次感謝中央政府合作與補助，「侯總統參選人」就批評中央，也希望侯友宜別忘了自己還有新北市長的身分，別為了選舉荒廢市政。