中租投顧表示，中租基金平台力推的定期（不）定額交易機制具備五大特色，包含：扣款日1～31日任選、可設定4個加減碼條件、靈活變更扣款金額、手續費優惠終身適用，以及6月新上線的功能「自動停利轉申購」，應是業界功能最強大的紀律投資工具，可以讓投資人順利做到「低檔加碼、高檔減碼、停利」等反人性操作，現在只要透過自動化交易機制，就能一次完成設定、輕鬆落實執行，真正實現基金投資免盯盤！

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，投資就是一場心理戰，身處市場波動為常態的年代，若想要穩健獲利，除了堅守長期投資原則之外，適度搭配停利機制才能提高投資效率，這也是設計「自動停利轉申購」新功能的初衷。投資人只要需要啟用此功能，當基金獲利達設定的10~99％停利點時，系統將自動觸發轉申購，在不停扣情況之下，將資金轉入指定且看好的基金標的，輕鬆在區間盤整震盪行情中，緊抓所有波段獲利機會！

中租投顧表示，中租基金平台更祭出2023年全站基金「終身0」手續費優惠，與投資人攜手擊破理財痛點、克服人性恐懼。