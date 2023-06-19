黑鷹直升機精密嬌貴，無法露天儲放，空勤總隊在109年7月於豐年機場興建台東駐地新棚廠。（蕭嘉蕙攝）

空勤總隊台東駐地直升機棚廠在內政部長林右昌（前排右七）等人見證下正式啟用，占地面積約4公頃，可容納3架黑鷹直升機停放。（蕭嘉蕙攝）

黑鷹直升機是空中救援利器，截至今年5月中為止，空勤總隊已派遣了296架次，救援119人，但機體精密嬌貴，無法露天儲放，為此，空勤總隊在109年7月於豐年機場興建台東駐地新棚廠，今上午落成啟用，配置的黑鷹直升機由2架增為3架，提升50％救援能量。

耗時3年多興建的「空勤總隊台東駐地直升機棚廠」，今上午在內政部長林右昌、台東縣長饒慶鈴、立法委員廖國棟、劉櫂豪等人見證下正式啟用，全新棚廠占地面積約4公頃，可容納3架黑鷹直升機停放。

內政部長林右昌指出，自疫情解封及山林開放以來，國內山域和海域意外頻傳，今年到5月中為止，空勤總隊已派遣了近300架次，救援多達120人，投入救援的黑鷹直升機是非常精密且數位化的飛行器，不能露天儲放，所以要增加救援的能量，一定要先有儲放的空間，這也是新機棚落成的重要原因。

台東縣長饒慶鈴說，20多年的舊廠棚非常克難，隊員整備和住宿空間都很簡陋，停機坪也只能停2架直升機，很多時候都是因陋就簡，但是勤務量沒有減少過，感謝內政部4億元預算，讓台東空勤總隊有新家，台東縣政府也在當中貢獻微小心力，無償撥用臨路約3000坪的土地。

空中勤務總隊在109年7月於豐年機場興建台東駐地新棚廠，施工期間歷經嚴峻疫情、營建市場缺工缺料，不僅如期如質完工啟用，更獲得公共工程金質獎佳作表揚。

林右昌最後感謝空勤同仁與共勤組員冒險犯難的辛勞，也期許他們執行各項任務與演訓，秉承「任務圓滿，安全第一」的理念，同時呼籲國人，務必注意自身狀態，當專業能力不足時，切勿輕易進入山區或從事較具危險性的海上活動，負起自己應有的社會責任。