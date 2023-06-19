新營交流道翻覆 水泥車駕駛頭顱破裂當場身亡 11:502023/06/19 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國一新營交流道翻車，水泥車駕駛頭顱破裂當場失去生命跡象。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國一新營交流道翻車，水泥車駕駛頭顱破裂當場失去生命跡象。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 國一新營交流道翻車，水泥車駕駛頭顱破裂當場失去生命跡象。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 今天上午9點多，國道一號新營段發生翻車意外，一名男駕駛開著水泥車，南下要下交流道時，不明原因自撞護欄，整輛車翻覆，警消人員使用破壞工具，花了1個多小時將人救出脫困，但駕駛肢體斷裂、變形，頭顱破裂，傷勢嚴重，當場失去生命跡象。 台中21歲外送員車禍亡！機車對撞計程車「零件全散落」傷重不治 恆春撞車後持球棒肇逃而去 駕駛：現場怕被打 造福機車族、減少曝曬 桃231處路口紅燈縮秒 #新營 #水泥車 #駕駛 #國一 #交流道 也許您會感興趣 推薦閱讀 滿足停車需求改善城市運行秩序 板橋忠孝公園地下停車場今開工動土 11:072023/06/19 寶島 國3重大車禍！聯結車撞緩衝車 2工人慘死 11:392023/06/19 社會 美國週末期間槍擊事件頻傳 至少造成5死數十傷 04:422023/06/19 國際 陸變身電動車大國！名嘴曝日本難追趕 因2死穴慘被邊緣化 11:402023/06/19 財經 端午連假發摟國泰產險 安全出遊零事故 08:002023/06/19 生活 差點被亞洲金融風暴擊倒 這家台廠變國際客戶新寵 05:002023/06/19 財經 台鐵便當賣1個虧1個 交長：公司化後內容、價格可調整 11:182023/06/19 生活 美中競爭之際 雙方科技合作協定面臨新的審查 10:232023/06/19 兩岸 陸總理李強抵柏林 強調維護國際供應鍊穩定 09:282023/06/19 兩岸 《港股》雙櫃台制也炒不熱 恆指跌破2萬關 11:082023/06/19 財經 宥勝昔認「女伴甚多」蕾媽幫cover：不是他的菜 雙人靈修後突告白 07:022023/06/19 娛樂 《國際產業》電動車巨頭是中國 福特：美國還不是對手 08:582023/06/19 財經 被封印？惡搞？ 車號上貼封條 下場出爐 10:532023/06/19 社會 火車同框彩虹屋美炸 攝影師搶拍！彰化人愣：下面是臭水溝 11:212023/06/19 生活 陸遼寧艦將升級？前海軍艦長一看嚇壞：戰力直追山東艦 05:002023/06/19 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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