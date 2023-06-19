國一新營交流道翻車，水泥車駕駛頭顱破裂當場失去生命跡象。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

國一新營交流道翻車，水泥車駕駛頭顱破裂當場失去生命跡象。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

今天上午9點多，國道一號新營段發生翻車意外，一名男駕駛開著水泥車，南下要下交流道時，不明原因自撞護欄，整輛車翻覆，警消人員使用破壞工具，花了1個多小時將人救出脫困，但駕駛肢體斷裂、變形，頭顱破裂，傷勢嚴重，當場失去生命跡象。