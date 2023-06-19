Sweet 16!



Lance Lynn ties the @WhiteSox franchise record for most strikeouts in a game!



(MLB x @loanDepot) pic.twitter.com/KvFVKQD3ea — MLB (@MLB) June 18, 2023

芝加哥白襪先發投手藍斯林（Lance Lynn）入隊兩年多就追平隊史紀錄，他19日對戰水手，飆出驚人的16張老K，在美國父親節當日展現老爸的威力（他育有4個小孩）。悲劇的是這麼精彩的表現居然還輸球，藍斯林7局失3分的優質先發卻吞了敗仗，水手終場5比1獲勝。

白襪隊史的單場16K紀錄是1954年7月的左投哈許曼（Jack Harshman）締造，至今已69年。燃燒了114球的藍斯林說：「我今天的投球內容很棒，但我們輸了，如果沒有贏球，三振多少人都不重要了。」

藍斯林出身是國聯紅雀的投手，2011年世界大賽冠軍成員，後來轉到雙城、洋基、遊騎兵，2021年來到白襪。他本季的表現很糟，自責分率爆到6.75，簽了兩年3800萬美元合約，明年的球團選項很可能落空。

水手打者揮空33球之多，但還不至於無法得分，3局下他們保送與安打進佔得點圈，J-Rod適時擊出反方向的強勁二壘打，一口氣掃回兩分。藍斯林投到第8局，被首位打者寇頓王（Kolten Wong）敲安之後退場，結果中繼投手羅培茲（Reynaldo Lopez）搞成滿壘大失血，藍斯林被追加1分自責分。

這兩隊的打擊能力都是聯盟後段班，水手先發投手米勒（Bryce Miller）顯然更輕鬆愉快，7局失1分僅用掉85球。水手去年終結了最長的季後賽乾旱，本季目前35勝35負差強人意，落後給同區的遊騎兵、天使、太空人。