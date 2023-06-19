隨著2024總統大選越來越接近，各家媒體也在近日公布民調，然而根據《TVBS》18日公布的最新數據顯示，國民黨參選人侯友宜的支持度為23%，稍微落後其他兩位候選人。一位PTT鄉民就直言，「如果有台北市副市長李四川在，今天就不是這樣子了」。

有網友今（19）日在PTT《政黑版》發言詢問，侯友宜選舉的應對方式，在上次大勝台北縣（新北市）老縣長蘇貞昌，去年拼連任又橫掃新北市各選區，甚至連在三重、蘆洲、新莊等偏綠選區都能大勝民進黨市長候選人林佳龍，「可是自從侯友宜宣布參選後，在幼兒園餵毒事件前，民調卻一直往下跌，到底是什麼原因？」甚至還落後給民眾黨主席柯文哲，此問題旋即讓鄉民展開熱烈討論。

對於侯友宜民調落後，鄉民給出種種看法，稱「藍白票源是流通、高度重疊的」、「投票很看風潮」、「你前面寫的，都是他在選市長捏」、「行政資源雖然是一個政治紅利，但若是出事也會連帶影響選情」、「想要打柯，除非蔣萬安能幫忙，多在北市府挖呀挖」。不過也有人強調，侯友宜應該找台北市副市長李四川來幫忙坐鎮市府，「如果有李四川在，今天就不是這樣子了」、「副市長處理不了事情，難不成又去請李四川來坐鎮？」

除此之外，也有民眾覺得當前民調只是一時的，留言「我是認為侯友宜如果有撐下去，應該還是有機會贏柯文哲」、「侯友宜最近的策略算正確」 。