94歲的榮民周敏伯伯1949年隨國民政府遷台，退伍後一直獨居在新竹湖口，開放探親後年年返鄉探望家人，但疫情期間兩岸阻絕，且又不小心跌傷，治療後入住台北榮民總醫院新竹分院護理之家，家屬表達希望將周敏接回大陸安享晚年的意願，加上周敏也十分思念家鄉，在台北榮總協助與協調下，周敏展開850公里返鄉之路。

94歲的榮民周敏1929年在安徽省蕪湖出生，隨國民政府遷台後，1980年退伍定居新竹湖口，生活起居簡單樸實，年年固定回鄉探望家人。2022年6月因身體狀況至台北榮民總醫院新竹分院治療後，入住該院護理之家。因受疫情影響連續兩年無法返鄉探親，大陸親人擔心獨居的周敏身體健康，決定帶他回家鄉照顧。

周敏在大陸的家屬於6月5日來台協助返鄉，經過北榮新竹分院醫療團隊評估，身體健康狀況適合長途搭機返鄉。連續1周的時間，新竹榮民服務處及紅俥救護車公司辦理返鄉手續與醫療流程，並積極協調航空公司與大陸接機醫療資源，所有應攜帶上飛機的醫療設備送審，深怕無法順利完成這趟圓夢任務，甚至出發前還出現臨時改機場狀況，所幸均一一排除。

16日確認所有流程後，17日在新竹榮服處處長鞠宗顯、台北榮民總醫院新竹分院院長陳曾基、紅俥救護車公司團隊，熱情歡送周伯伯台灣至上海，當日晚間平安抵達浦東機場。台北榮總新竹分院表示，「因為有我們一同守護周伯伯圓夢心願，850公里路不遠。」