截至11點半，加權指數上漲11.39點、為17300.30點，漲幅0.07％，最高上漲17.9點至17306.81點，漲幅約0.1％，全日成交量估收斂至約3200億元。櫃買指數截至11點半上漲0.28％、為224.43點，最高上漲0.46％至224.85點，全日成交量估萎縮逾670億元。

觀察盤面各類股，由玻陶股及觀光股雙雙漲逾2.5％領軍，光電股漲逾2％、資訊服務股漲逾1.5％居次。成交量較大的電子股於平盤上下小幅震盪，金融股持穩盤上，半導體及電腦周邊設備股則小跌，造紙股跌逾1％，塑膠及電器電纜股齊跌逾0.5％，表現相對較弱。

權值股中，以明日將除息的聯發科(2454)勁揚近5％最強，台達電(2308)及中信金(2891)漲近1.5％居次，鴻海(2317)、廣達(2382)、日月光投控(3711)漲逾1％。聯電(2303)及南亞(1303)跌逾1％、權王台積電(2330)、富邦金(2881)及台塑(1301)挫跌近1％，表現相對較弱。

群益投顧指出，台股上周五在領漲股爆量及長假效應下拉回、勉力收於3日線之上，並因富時指數季調影響爆出4580億元的15個月最大量。由於盤勢氛圍轉趨觀望。預期將在17150～17350點間震盪，低價股為階段補漲氛圍、力度相對強勢區塊，短線可擇強守技術面應對。

操作策略方面，元富投顧認為原則上輪動操作，留意強勢股拉回買點。現階段選股優先選擇下半年展望佳業績股，操作策略留意強股拉回買點、或盤堅轉強多頭排列股可擇優操作，重電股可逢低布局、價差應對。