新北餵藥案引發藍綠政治攻防，高市府公布有4名醫師有不當用藥情形，已裁定停業1到6個月並科以罰鍰。國民黨高市黨部19日舉辦記者會訴求「邁擱亂」，要求綠營別再亂噴政治口水，並要求高市府說明真相，對此，高市議會民進黨團痛批，國民黨為了護航侯友宜甩鍋陳其邁，根本就是「無良護航落跑黨」。

國民黨高市黨部舉行記者會，主題為「希望「邁擱亂啊，爸媽老師要安心《藥物標準說不清 衛福部踹共》」，痛斥綠營「為打一隻鳥，砍了整片山」，呼籲檢調盡早查明真相，也不要再亂噴政治口水，這才是全國人民所期待。

對此，高市議會民進黨團總召江瑞鴻表示，面對新北餵藥案，侯友宜為了總統選舉，忽視孩童安全，未能及時處理，又甩鍋中央，社會已經對國民黨及侯友宜極度不信任。如今，高市議會國民黨團又繼續甩鍋給陳其邁，難道國民黨心中沒有任何是非，無良護航已經成為日常，國民黨儼然變成「無良護航落跑黨」。

高市議會民進黨黨團幹事長林智鴻指出，對照新北市長侯友宜的拖延、隱瞞與甩鍋，陳其邁及市府團隊採取主動稽查違規用藥，並用藥追人積極公布結果，面對醫生不當用藥也已停業做裁處。侯友宜「侯侯做代誌」應該要專心於一事一職，腳踏兩條船，落跑選總統，讓孩童受害，最終將會兩頭空。

高市議會民進黨團書記長湯詠瑜表示，高市府主動處理，積極保護幼兒權益，讓家長跟老師都安心。反觀國民黨卻護航、甩鍋，轉移焦點、圍魏救趙，國民黨只顧選舉的司馬昭之心將受到全民譴責與唾棄。