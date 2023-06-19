教育部近日修正發布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂學校聘任代理教師時，應該給整學期或整學年完整聘期；寒暑假期間，未兼行政職的代理教師，除返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，得不必到校。這項新政策預計8月1日起實施。

過去許多縣市給代理教師每年10個月或11個月的薪水，他們寒暑假沒錢可領，衍生許多問題，教育團體因此積極爭取完整聘期。同時，如果代理教師每年若領12個月的水，他們寒暑假是否應該到校，近日也引起討論。

為積極推動全國代理教師完整聘期一致性事宜，教育部國教署經與各縣市、教師團體、校長團體與家長團體研商後取得落實代理教師完整聘期之共識，並修正發布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，自8月1日起實施。

教育部表示，學校聘任整學期或整學年課務的長期代理教師，其聘期如為1學期者，聘期應自當學期起日（8月1日或2月1日）至當學期訖日止（1月31日或7月31日）；聘期如為一學年者，其聘期應自當學年起日至當學年訖日止（8月1日至隔年7月31日）。

有關寒暑假期間代理教師到校情形，教育部表示，已有完整聘期且未兼任學校行政職務之代理教師，於學生寒暑假期間之到校，準用教師請假規則第十二條，除返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，得不必到校。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務說，以後代理教師和正式教師的工作內容幾乎一致，對學校來說比較好管理，糾紛也會少一點。但這項政策8月1日開始實施，7份月的暑假該怎麼處理，各縣市作法可能不同。