桃園璞園領航猿19日宣布與高雄17直播鋼鐵人雙方達成協議，領航猿以球員施晉堯、陳冠全及2023年首輪第四順位選秀權，交易鋼鐵人前鋒周儀翔，經聯盟審核確定此案成立。

有「台灣LBJ」封號的周儀翔，於去年二月結束5年CBA之旅，返台加盟高雄17直播鋼鐵人，加入PLG首季出賽9場，繳出平均12.6分、4.9籃板、3助攻，優異的身體素質與速度，搭配極佳的爆發力與節奏感，攻守兼具展現其主宰戰場的實力。周儀翔自2014年加入SBL開啟職業生涯，曾榮獲SBL年度新人王，更兩度拿下年度MVP並入選年度第一隊，於2017年前進CBA亦獲選秀榜眼的肯定。總經理陳信安認為「儀翔擁有相當豐富的比賽經驗，是一位優秀的球員，期待他傷癒歸來能盡快找回過往身手，發揮百分百的自己幫助球隊。」原背號6號的周儀翔，轉戰領航猿將改披「0號」戰袍，一直以來受右膝半月板傷勢所苦的他，於本賽季進行手術，本次選擇0號象徵「從零開始」。

施晉堯加入璞園體系近八年時間，自2015年加盟SBL璞園建築籃球隊，2020年轉戰PLG桃園璞園領航猿，於第一季繳出場均14.2分、3.3籃板及3.6助攻打出生涯代表年，榮獲年度第一隊肯定；本賽季更擔任隊長一職，扛下重任成為穩定軍心帶領球隊的重要角色，總計PLG生涯貢獻場均11分、3.2籃板、2.9助攻、1.4抄截，也達成200助攻、100抄截的紀錄，為PLG聯盟第二人。

陳冠全則自2017年SBL賽季開始披上璞園戰袍，迄今六年時間，一直是隊上禁區大將，有「超跑坦克」之稱的陳冠全，以厚實的身材與靈活的腳步，為球隊鞏固禁區，進攻上也能適時為球隊挺身而出，本賽季於領航猿十連勝期間，曾單場斬獲全隊最高18分，成為球隊連勝之路推進功臣，領航猿感謝兩位優秀球員的付出，也祝福他們未來皆有更好的發展、場上持續有精彩的表現。