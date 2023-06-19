香港都會大學、恒生大學和樹仁大學等3所香港自資大學（非政府資助）先前獲大陸教育部及香港教育局批准，招收大陸學生的名額比例從全體學生的10％增加到20％。港媒報導，在兩地全面恢復通關的帶動下，三校接獲的內地生（陸生）報讀申請均比去年大增。

香港《星島日報》報導，今年3所學校的陸生申請人數飆升，有些甚至超過疫情前水準。樹仁大學表示，今年接到超過2500個申請，比去年增加1.6倍，其中商科、新聞與傳播學系及應用數據科學系較受陸生歡迎。

恒生大學截至17日申請入讀下學年本科一年級和高年級入學的人數，分別為2200人和300人，比去年增加近1.5倍及20％。在名額方面，恒生大學表示，本科一年級的陸生名額已由去年的100個增加到250個，高年級入學的陸生學額由50個增加到150個。

都會大學雖然沒有透露申請人數，但表示申請下學年入讀的陸生人數「明顯大幅上升」，甚至比疫情前更多。校方還說，由於招生上限提高，有望錄取更多來自內地不同城市的學生，達到上限20％的目標，未來會繼續協助陸生融入本地大學生活。

大陸《環球時報》報導，香港「八大校」為當地排名最靠前8所高校，全部為港府資助的法定大學，但除此以外，上述3所自資大學也獲准接收大陸學生，近些年來越來越受關注。

香港樹仁大學與恒生大學為當地唯二兩所私立大學，其中樹仁大學於2006年12月獲行政長官會同行政會議通過正名動議，成為香港第一所私立大學。恒生大學由恒生商學書院改組而成，辦學機構是恒生銀行，之後轉制為恒生管理學院。

香港都會大學為自資模式運營的法定大學，于1989年成立，是香港第三所獲批頒授學位的高等學院，現任校長為林群聲，校監為香港特首李家超。