美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（18）日抵達北京時，受到中國大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤接機，現場沒有紅地毯，也沒有歡迎隊伍，讓部分外媒記者猜測布林肯是否被刻意「羞辱」？不過中國專家崔歐洛（Paul Triolo）指出，布林肯的待遇是慣例，不是例外。
美國之音報導，布林肯18日清晨搭機抵達北京首都國際機場時，僅受到大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤接待，現場沒有鋪紅地毯、沒有歡迎隊伍，也沒有安排記者拍照，讓部分外國觀察人士推測布林肯遭到「刻意冷落」。
例如《華盛頓郵報》（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）就發布推文，指出布林肯受到「低階官員」接機，「可能是北京計畫羞辱他的開始」。瑞典駐台記者悠野（Jojje Olsson）將布林肯受到的待遇與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4月訪陸時受到的待遇相比，指出北京的「羞辱」由類似於范德賴恩的歡迎儀式展開。
不過歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）中國與科技政策資深副總裁崔歐洛發文指出：「到目前為止沒有羞辱跡象，這不是北京在這些情況下的做法，你必須先了解中國的一些基本情況，才能明白這一點…。」
崔歐洛的評論是回應旅居大陸多年的法國企業家貝特朗（Arnaud Bertrand）的貼文，貝特朗指出，這樣接待美國國務卿是北京的慣例。他貼出美國前總統歐巴馬任內國務卿希拉蕊（Hillary Clinton)及凱瑞（John Kerry）2012、2013年拜訪大陸時的照片，指出當時兩人都是由時任大陸外交部北美司司長謝鋒接機，與楊濤同級別。
布林肯訪陸第一天與大陸外長秦剛長談7.5小時，美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名美國高階官員在會後指出，兩人進行了「直接」的對話，在許多方面取得進展，雙方都展現了緩和衝突的渴望，不過會談期間雙方的「深刻分歧」也相當明顯，雙方都不預期在一、兩次會談中解決所有難題。
另外，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）發布推文指出，雙方會後的說法相當正向，甚至比她預期的還要正面，「中方表示致力於建立穩定、可預期、有建設性的中美關係」，她形容「這很重要」；美方表示布林肯與秦剛進行了「坦誠、實質且建設性」的會談，她說雖然沒有提到「合作」，但仍正向。
美國之音指出，現在外界都在關注布林肯能否見到大陸國家主席習近平。
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