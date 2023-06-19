美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（18）日抵達北京時，受到中國大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤接機，現場沒有紅地毯，也沒有歡迎隊伍，讓部分外媒記者猜測布林肯是否被刻意「羞辱」？不過中國專家崔歐洛（Paul Triolo）指出，布林肯的待遇是慣例，不是例外。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日搭機抵達北京後，由中國大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤接機。

美國之音報導，布林肯18日清晨搭機抵達北京首都國際機場時，僅受到大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤接待，現場沒有鋪紅地毯、沒有歡迎隊伍，也沒有安排記者拍照，讓部分外國觀察人士推測布林肯遭到「刻意冷落」。

例如《華盛頓郵報》（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）就發布推文，指出布林肯受到「低階官員」接機，「可能是北京計畫羞辱他的開始」。瑞典駐台記者悠野（Jojje Olsson）將布林肯受到的待遇與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4月訪陸時受到的待遇相比，指出北京的「羞辱」由類似於范德賴恩的歡迎儀式展開。

Low level official met Blinken at the airport. May be the start of Beijing’s plan to humiliate him. Let’s hope not. https://t.co/CGJADBU6lf — Josh Rogin (@joshrogin) June 18, 2023

The humiliation begins with a welcome similar to that of Ursula von der Leyen. https://t.co/kL7cxYu8Ot — Jojje Olsson (@jojjeols) June 18, 2023

不過歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）中國與科技政策資深副總裁崔歐洛發文指出：「到目前為止沒有羞辱跡象，這不是北京在這些情況下的做法，你必須先了解中國的一些基本情況，才能明白這一點…。」

People will try extra hard to spin this as the narrative. So far no sign of humiliation. It is not the way Beijing rolls in these cases. But you have to understand some basic things about China first to get this... — Paul Triolo (@pstAsiatech) June 18, 2023

崔歐洛的評論是回應旅居大陸多年的法國企業家貝特朗（Arnaud Bertrand）的貼文，貝特朗指出，這樣接待美國國務卿是北京的慣例。他貼出美國前總統歐巴馬任內國務卿希拉蕊（Hillary Clinton)及凱瑞（John Kerry）2012、2013年拜訪大陸時的照片，指出當時兩人都是由時任大陸外交部北美司司長謝鋒接機，與楊濤同級別。

布林肯訪陸第一天與大陸外長秦剛長談7.5小時，美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名美國高階官員在會後指出，兩人進行了「直接」的對話，在許多方面取得進展，雙方都展現了緩和衝突的渴望，不過會談期間雙方的「深刻分歧」也相當明顯，雙方都不預期在一、兩次會談中解決所有難題。

另外，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）發布推文指出，雙方會後的說法相當正向，甚至比她預期的還要正面，「中方表示致力於建立穩定、可預期、有建設性的中美關係」，她形容「這很重要」；美方表示布林肯與秦剛進行了「坦誠、實質且建設性」的會談，她說雖然沒有提到「合作」，但仍正向。

The US readout says "Secretary of State Antony J. Blinken held candid, substantive, and constructive talks today with People’s Republic of China (PRC) State Councilor and Foreign Minister Qin Gang in Beijing." No mention of "cooperative," but still positive. 2/n — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) June 18, 2023

美國之音指出，現在外界都在關注布林肯能否見到大陸國家主席習近平。