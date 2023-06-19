多功能的ASUS ZenScreen MB16QHG，配備任何角度都能穩固支撐的L形可折疊支架，搭配ASUS DisplayWidget Center，可感測螢幕方向，自動切換為橫向或縱向模式。兩側的USB-C連接埠可連接顯示訊號和電源，能讓使用者彈性地將螢幕貼近筆記型電腦任一側，獲致近乎無縫的螢幕延伸體驗。

此外，ASUS ZenScreen MB16QHG不僅具備可供有線耳機使用的3.5公釐音訊插孔，另內建的HDMI連接埠，擁有與各種裝置的豐富相容性，如：筆記型電腦、桌上型電腦和遊戲主機，外接串連更隨心所欲。

全新ASUS ZenScreen MB16QHG，輕僅1.2公斤，機身最薄處也只有7公厘，可輕鬆放入任何包款，隨身攜帶；178度超廣視角，即使不是正對螢幕觀看，也能享有絕佳的視覺效果；獨家Eye Care技術，可消除惱人的閃爍影像，降低螢幕潛在的有害藍光，就算長時間使用也能貼心呵護靈魂之窗。