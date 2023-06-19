飲料大廠黑松（1234）19日股東會通過配發現金股利每股1.8元 ；黑松董事長張斌堂指出，今年6月黑松成為全台飲料業第一家取得「綠色工廠標章」的企業，將持續攜手產業加速綠色轉型。此外，看好台灣觀光人潮回流，黑松亦在上半年推新品，包括FIN補給飲料、黑松茶花等均有2～4成成長，估全年業績比去年更好。

黑松去年合併營收95.58億元，為歷年新高。在個體營收的部分，營業收入淨額達84.16億，也創下歷史新高，營業利益5.57億元；稅後利益8.86億元；毛利率為25％，純益率為10.53％，股東權益報酬率4.86％，每股盈餘（EPS）為2.21元。

張斌堂表示，作為百年企業，將攜手產業一起加速綠色轉型，而在節能減碳的部分，黑松除了陸續更新生產線，大幅減少能源及資源的耗用，更積極推動數位化管理，以完善能源監控系統，進而減少生產中的資源耗用，同時提升生產效率。去年11月黑松也已完成斗六廠574瓩太陽光發電系統的建置，希望逐步擴大綠能的使用，積極落實永續目標。

而隨著疫後國境開放，國內外觀光人潮回流，連帶飲料市場也逐漸回溫，黑松1至5月合併營收年增率為21.84％，張斌堂表示，上半年主要飲料品牌推出各種新品，包括「黑松沙士PLUS強碳酸」、「FIN好菌補給飲」、「茶尋味 臺灣春茶」及「黑松茶花一番煎茶」，將持續將黑松打造成健康歡樂的「生活品牌」；而酒類代理事業表現也是營運成長的重要動能。