國民黨2024總統參選人侯友宜批評，民進黨把軍公教當米蟲，承諾當選總統後將撥亂反正。對此，民進黨立委劉世芳19日批評，侯友宜為爭取深藍選票指鹿為馬，行選舉操作，與侯當年支持軍公教年改態度不一，難道當選後將恢復軍公教優惠存款18％？

民進黨立法院黨團上午回應時事，劉世芳指出，侯當年支持軍公教年改，與民進黨立場相同，不希望階級化和汙名化立場亦然，綠營也講得明白，軍公教年改是不希望財政有破口，讓年輕一輩受到迫害和剝削。

劉世芳說，遺憾侯為爭取深藍選票指鹿為馬、指白為黑，黑到民進黨身上，「難道侯友宜當選後要回到18％嗎？」她直言，此說法是選舉作為，明顯與侯態度不同。

民進黨立委林楚茵受訪時也稱，蔡政府執政7年來，一共對軍公教調薪3次，2022年加薪幅度更創下25年最高，2024年加薪幅度也比照，反觀前總統馬英九任內僅為軍公教調薪一次。 林楚茵指出，民進黨用行動支持軍公教加薪，而侯卻發表不實言論，只為拉抬民調，造成台灣對立，受傷的還是軍公教人員，盼侯友宜能負起政治責任，對軍公教和台灣社會道歉。