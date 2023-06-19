據《北京商報》報導，國泰航空行政總裁林紹波今天（6月19日）發佈致員工信，公佈「毛毯門」事件改善方案，其中包括提升服務文化培訓，擴大普通話服務的範圍，招聘中國大陸籍機艙服務員等三方面。

具體來看，自7月起，國泰航空將會為機艙服務員團隊新增一項以客為先的服務文化培訓，目的讓機艙服務員重新瞭解如何為所有顧客提供一致、貼心的服務，鞏固多元包容的文化。據悉，該項新增且持續進行的服務文化培訓，將配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，需要所有機艙服務員參與，國泰航空會進一步將相關培訓延伸至其他顧客服務團隊。

針對擴大普通話服務範圍，國泰航空行政總裁致員工信中還提到，會優先在往返中國大陸的航班，增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返中國大陸的航班於8月起均有普通話機艙廣播。機艙服務員的名牌上將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言。機艙服務員如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。

此外，國泰航空還計劃於7月啓動在中國大陸招聘機艙服務員，進一步擴大普通話服務團隊。國泰航空方面表示，作為以港為家的國際航空公司，國泰航空機艙服務員團隊仍會以中國香港員工為主，同時配合整體顧客需求，從中國香港以外的地區進行招聘。

5月23日，有乘客在社交媒體指出國泰航空歧視非英語乘客，並曝光錄音。錄音顯示，空乘用英文說「若你不能用英語說，就不能用毛毯」。國泰航空隨後多次道歉並解雇3名涉事空服。