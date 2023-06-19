近來國內發生數起與兒童權益相關的事件，基隆市長謝國樑19日上午受訪時表示，明年基隆市政府將會進行小幅度的組織改造，新設立兒童相關局處，將0歲到12歲的兒童相關事權，交給這個專責機構，負責兒童相關的政策走向。

監察院監察委員蘇麗瓊19日上午拜會基隆市政府，並與謝國樑會談。在會後受訪時，謝國樑提出打算將於明年設立兒童的專責的機構，會是兒童局或兒童處還未決定，預計將朝向桃園市婦幼局的方向規畫。

謝國樑說，他很重視下一代的相關權益，將在既有的局處中進行調整，做為未來0-12歲兒童的專責機構設立，也預計在明年度完成。

若成立兒童局／處，可能會與現有的教育、衛生等相關單位的權責重疊，對此，謝國樑表示，近來幼稚園的相關事件，引起社會大眾的普遍關心，這也證明了政府部門缺乏一個統一事權的相關單位來關心兒童的權益。因此他才希望透過成立一個兒童專責機關，主導兒童相關政策的未來走向。

謝國樑說，從他上任以來，就很重視兒童相關的議題，但兒童相關的權責分散在各局處，因此他才想成立兒童局／處，負責與兒童相關的政策、遊具、政策等相關事務。他指出，現今的教育處、衛生局都有明確的專責機構，但相關兒童成長、學習的歷程中，所有可能會碰到的事情，都希望透過這個專責機構來及早規畫。

謝國樑說，這個專責機構將不會像是教育處、社會處或衛生局一樣，是個明確的第一線執行單位，兒童局／處將會負責與兒童成長相關的政策規畫。