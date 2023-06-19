移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」到月底截止。（台中市第二服務站提供／陳淑娥南投傳真）

大陸江西小雨（化名）今年2月來台照顧罹癌母親，不慎逾期停留而哭紅眼眶，移民署台中市第二服務站建議透過「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」：免收容、低罰鍰、不管制的措施，再重新申請來台探親，順利替小雨解決了難題。

小雨母親10年前再婚來台，與國人配偶離婚後獨居生活，去年檢查出罹患胃癌第4期需接受手術，小雨今年2月來台照顧母親，陪伴母親度過手術、化療、放射線治療及療程帶來的身體不適。

療程告一段落後，小雨到台中市第二服務站辦理延期，竟被告知已逾期停留 10多日，原來小雨錯將證件效期誤認為停留效期，懊悔不已的她擔心被強制出境及管制入境，就無法繼續照顧母親，當場紅了眼眶。

服務站人員建議小雨藉「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」：免收容、低罰鍰、不管制的措施自行到案後，再重新申請來台，小雨非常感謝移民署同仁和自行到案專案，讓她可以再盡孝心。

站主任周佑仁表示，自 2 月起，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，給了不少逾期外來人口到案機會與勇氣，這項友善專案將於6月30日截止，提醒逾越停留效期的外國、大陸及港澳朋友，一定要把握時機。