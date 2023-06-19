外交部提供

外交部的宣傳影片又來了！為推廣我國形象，外交部與Discovery頻道合製完成「台灣無比精采」系列第6季「智慧機械」國情紀錄片，22日晚間10點在台灣Discovery頻道全球首映，預計7月起陸續在東南亞、南亞等近20個國家及地區播映，之後也將上掛Discovery頻道的YouTube平台供全球觀看。

外交部表示，影片介紹政府「5＋2產業創新計畫」中的智慧機械產業，記錄我國在電動車、工業機器人及智慧化工廠三個隱形冠軍企業的傑出表現。

影片中也敘述台灣產業從工業 3.0的電腦化、自動化，進階到運用雲端、大數據、物聯網、智慧機器人等工業4.0技術，引領觀眾了解我國產業現階段從「精密機械」升級為「智慧機械」歷程，打造台灣成為全球高階設備關鍵零組件的研發製造中心，並展現台灣是各國企業的最佳夥伴。

外交部自2011年起與「Discovery頻道」合作，已陸續完成「台灣無比精采」系列共5季國情紀錄片，主題包括「走進總統府／百年風華」、「科技新生活／尖端農業／人體重建」、「醫療菁英」、「綠能科技」以及「農業科技／生醫科技」，內容涵蓋人文、生態、醫療、科技及農業等各領域。

外交部指出，「台灣無比精采」系列影片介紹我國國情特色、核心價值及台灣軟實力，有助宣揚我國正面形象，並提升台灣的國際能見度，影片曾獲得亞洲電視大獎最佳紀錄片，並入圍金鐘獎非戲劇類節目導演獎等，獲國內外觀衆的喜愛與肯定。