夏天不想「毛手毛腳」，很多人因而被除毛儀器吸引，財政部強調，網購前要先搞清楚所買的除毛工具是不是屬於醫材，若從國外進口醫療器材，首先要取得衛生福利部食藥署醫療器材輸入許可證或同意文件，且如為大陸產製，且非大陸物品有條件准許輸入者，還須取得經濟部貿易局輸入許可。

財政部強調，海關配合貨品主管機關規定嚴守第一線，提醒大家，網購前務必注意產品內容及進口相關規定，以免觸法。