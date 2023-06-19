夏天不想「毛手毛腳」，很多人因而被除毛儀器吸引，財政部強調，網購前要先搞清楚所買的除毛工具是不是屬於醫材，若從國外進口醫療器材，首先要取得衛生福利部食藥署醫療器材輸入許可證或同意文件，且如為大陸產製，且非大陸物品有條件准許輸入者，還須取得經濟部貿易局輸入許可。
財政部強調，海關配合貨品主管機關規定嚴守第一線，提醒大家，網購前務必注意產品內容及進口相關規定，以免觸法。
愛漂亮也要顧錢包。前陣子網路上有苦主分享海外網購除毛儀不小心觸法遭罰的經歷，引起網友們熱烈討論，財政部指出，這是因為該案購買的「激光除毛儀」屬於「醫療器材」，就算是個人自用也不能擅自進口。
夏天不想「毛手毛腳」，很多人因而被除毛儀器吸引，財政部強調，網購前要先搞清楚所買的除毛工具是不是屬於醫材，若從國外進口醫療器材，首先要取得衛生福利部食藥署醫療器材輸入許可證或同意文件，且如為大陸產製，且非大陸物品有條件准許輸入者，還須取得經濟部貿易局輸入許可。
財政部強調，海關配合貨品主管機關規定嚴守第一線，提醒大家，網購前務必注意產品內容及進口相關規定，以免觸法。
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