據計劃，AZ將把中國區業務拆分為一個獨立的法人實體，但仍將保留該公司的控制權。AZ的顧問表示，該想法已經討論數年，因為全球生物科技股表現低迷才被擱置，AZ相較於其他大型制藥公司更需要中國市場。陸媒引述AZ對此回應，對市場傳言或猜測不予置評。
目前AZ是中國銷售額最多的海外制藥公司，今年首季其中國市場營收達16億美元。2022年，AZ中國市場營收57.92億美元，占該公司新興市場收入的49.3％。
英國金融時報報導，有知情人士表示，阿斯特捷利康（AZ）擬拆分其中國區業務並在香港單獨上市，並在幾個月之前就與銀行討論該想法。另有知情人士表示，AZ也有可能選擇上海上市。
據計劃，AZ將把中國區業務拆分為一個獨立的法人實體，但仍將保留該公司的控制權。AZ的顧問表示，該想法已經討論數年，因為全球生物科技股表現低迷才被擱置，AZ相較於其他大型制藥公司更需要中國市場。陸媒引述AZ對此回應，對市場傳言或猜測不予置評。
目前AZ是中國銷售額最多的海外制藥公司，今年首季其中國市場營收達16億美元。2022年，AZ中國市場營收57.92億美元，占該公司新興市場收入的49.3％。
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