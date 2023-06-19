演藝圈的「＃METOO」風波持續蔓延，今（19日）有名女網友在臉書以「我本想把這件事帶進棺材裡」為標題，闡述自己10年多前，大約17歲時被演藝圈中前輩強吻及以藝術為由拍攝裸照的慘痛回憶。不少網友看到她形容的「主持電台節目、有音樂及藝術涵養、主持活動及有女兒」4條件，紛紛猜測該名男星為黃子佼。黃子佼稍早拍攝3段影音回應，「早期的我一定是王八蛋，我身邊也是很多王八蛋帶我走到現在」。

黃子佼說，「我要跟耿如說我沒有一天不愛你，我要跟女兒說對不起，你還小，不會記得有這個父親也蠻好的，我想請大家幫我照顧我想照顧的人，除了抱歉還是抱歉，對不起，但也來不及了吼。老婆，為什麼這輩子我還會遇見你，如果沒有遇見你就算了」，他說，孟耿如還年輕還有很多路可以走，希望大家可以持續關注孟耿如的發展。」

黃子佼說，過去的他是名王八蛋，是因為身邊很多王八蛋帶著他一起走，他突將砲口轉向大小S、唐綺陽、吳宗憲等人，「很多人會說為什麼《康熙來了》，她一直跟我抱歉，因為我們都有秘密」、「我看到前幾天唐老師在講，這些風波會持續2年多， 我想說所以妳都沒有秘密嗎？傷害別人的秘密，也是普世價值不認同的」、「像憲哥的愛情邏輯觀念也影響我很深，這些年他大哥都可以把事情說成他想要的，這樣對嗎？我不知道耶，你們覺得對嗎？這些都影響我很多，而且每次金鐘獎入圍都要靠X，我是懶得回嘴，我心裡在意嗎？在意啊」。他也提到近日看到好友群組討論性騷風波，感到很不滿，「七嘴八舌、三姑六婆的，很棒，你們都是坦蕩蕩的人」。

最後，黃子佼也露出全臉，表示這幾年頭髮掉了很多，為了上台好看選擇佩戴假髮、髮片，「人生好難，我也想留著鬍子禿著頭就上台，不可能啊」。影片的最後， 他再次向他愛的以及跟愛他的人說聲抱歉，「謝謝你們對我的信任」。