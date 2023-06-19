台泥杭州公亮大樓命名是為紀念已故台泥董事長辜振甫先生。封頂儀式主樓懸掛著辜振甫為人處世哲學：大其心容天下物，平其心論天下事，虛其心究天下理，定其心應天下變。

台泥企業團董事長張安平表示，老董事長象徵著橋的精神，他總是準備好聆聽，追求和諧，扮演連結與彌合的角色。台泥也將繼承這樣的精神，在未來扮演創造、溝通與連結古今中外的角色，公亮大樓更是台泥打造的產業跨越到無限未來的橋樑。

台泥大陸杭州公亮大樓共45層，未來將成為一座集綠色節能、智慧辦公、休閒購物於一體的現代化大樓。由美國知名KPF事務所設計，自2019年12月開工以來，目前主體結構施工基本完成，計畫2024年第二季竣工。

台泥企業團也在此儀式上同時與中國工商銀行浙江省分行共同簽署了戰略合作協定，未來將在金融相關業務開展緊密的合作。同時，中國工商銀行浙江省分行亦牽頭為台泥公亮大樓專案，提供人民幣28億元20年期的綠色銀團貸款。中國工商銀行浙江省分行非常認同台泥及張安平董事長長期推動綠色永續發展的理念與成效，並將持續給予金融服務支持。