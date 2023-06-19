台鐵彰化大村站近日因「火車同框神秘彩虹屋」爆紅，不僅可以捕捉到橋、火車及神秘彩虹屋倒影，讓人彷彿一秒進入歐洲，吸引大批鐵道迷朝聖，就連百萬YouTuber英雄日常都曾造訪，不過當地民眾早就見怪不怪，認為最驚喜的是吸引這麼多人，對他們來說就是一條每天必經之路，倒是水溝應該清一清。

台鐵彰化大村站當地民眾早就見怪不怪，對他們來說就是一條每天必經之路。(徐世超提供)

百萬YouTuber英雄日常經常南征北討拍攝鐵道系列影片，本月初他造訪該點吸引超過10萬點閱，讓該景點爆紅，不少鐵道迷慕名而來，該景點就位在大村鄉過溝村一條小橋上，現在不管平日假日都有大批鐵道迷蹲點，為了拍下難得的火車同框神秘彩虹屋景色。

不過當地民眾認為，這個真的「有漂亮嗎」，他們在當地住了20多年，從不覺得有什麼特別，火車過橋每天都上演，不少民眾來拍照，但其實現場很臭，希望政府能夠把水溝清一清，不然臭水溝跟火車通過的景色真的很不搭。

當地民眾也解惑，這個神秘彩虹屋是附近的「櫻花歐洲村」，20多年前櫻花建設所見，裡面有風車和歐洲風景屋，當年是大員林地區最火紅的高級社區，不過隨著時代社區牆壁斑駁，有部分屋主將外牆漆上彩色油漆，成為現今模樣。

大村鄉過溝村長賴保全表示，這個景點從車站走過來只要5分鐘，自從媒體曝光以後，每天都有民眾拿著相機來拍照，吸引近千人到訪，特別是周六、日人潮爆多，沒想到過溝社區會吸引這麼多攝影同好前來，讓當地民眾當相當驚喜，他也順勢推廣大村葡萄，現在剛好是成熟季節，歡迎鄉親採購。