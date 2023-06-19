桃園市龍潭高中實習農場本月17日時發生學生操作農機意外，1名學生在使用牧草切割機時，右手掌不慎遭捲入切割機，送醫緊急手術，因傷勢嚴重遭截肢。整起事件在地方社團發酵，指稱是因機器老舊導致嚴重意外，校方19日反駁，表示農機具都在使用年限內，也並非學生維修機器時釀意外，但家長仍希望校方做好孩子實習時的安全維護。

校方表示，意外發生在17日上午8點50分，一名畜產保健科2年級余姓女學生，在牧場值日時在剪草室操作草料打碎，因操作不慎右手遭捲入受傷，當時還有3名高一值日學生及1名學校技師在現場，發現立即關閉機器電源，並叫救護車將余姓學生送醫，消防隊員到場發現，學生的手掌幾乎已被機器輾碎，因為傷勢嚴重送往長庚醫院急救，醫師並在當日執行截肢手術，目前仍在住院休養當中。

校方也說，學校每學期強制規定一律實施安全教育及各項機器操作規範，在實習時師長也都在一旁，且在機器側邊或附近均張貼各項安全操作使用說明；牧場值日也是實施多年既有的實習活動，學校將再度加強實習安全教育，徹底檢討實習器械操作的安全性。

市議員張肇良表示，學生在上課時間發生如此嚴重意外，市府教育局應該介入把整件事情調查清楚，也應該要給予最大的撫卹，整件事件也需向學校咎責，當時在場的技師是否有盡到督導學生的責任要調查清楚，至於是否牽涉到機器老舊部分，他願意使用議員配合款經費協助校方設備更新。