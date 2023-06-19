近期演藝圈「MeToo」事件延燒，許傑輝與宥勝等男星接連被爆出性騷擾，而今（19）日一名女網友指控遭到一名已婚男主持人強吻、拍裸照，對此，黃子佼稍早承認很丟臉，也對不起大家，他總共拍了3支影片，向老婆耿如告白：「我沒有一天不愛你」但卻話鋒一轉炮火轉向大小S及唐綺陽「你都沒秘密嗎？」

對於這次被指控性騷，黃子佼本人在午間發出3段影片，第一段影片開頭就直說：「我就不露臉了，太丟人了，我一直都在思考要怎麼去面對這一切，首先我必須當然還是道歉，也很抱歉辜負了很多人的信任跟期待」坦承性騷並道歉「在這一波的事件裡，我也是坐立難安心裡很過不去」。

黃子佼提到，自己是有改過自新的人「早期那個我真的是王八蛋，可是早期那個我也是身邊有很多王八蛋，帶我走到現在，尤其我剛剛講，大小S我就是選擇算了」更坦言，當初小S會跟他道歉，是因為彼此都有秘密「誰沒有秘密，大多數的人都有，看你要不要講，但現在就是一個沒有秘密的狀態」。

接著，黃子佼話鋒一轉，直指外界落井下石的行為，也提到唐綺陽日前說這波會持續2年多「所以你都沒有秘密嗎？我現在講的不是metoo，有沒有傷害過別人的秘密？也是普世價值不認同的」之後，提及到吳宗憲的愛情觀念，深深影響自己，最後再向老婆道歉「除了抱歉還是抱歉，對不起，但可能也來不及了，老婆，這輩子為什麼還會遇見你？如果沒有遇見你就算了」。

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