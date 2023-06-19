台北地方法院日前舉辦國民法官模擬法庭成果發表會，邀請2年來參與過模擬法庭的民眾回娘家參與，其中台北地院國民法庭開箱第一人、黃子佼（中）也受邀出席，他還跟國民法官吉祥物喬治（右）、希多士（左）一同登台，也是喬治跟希多士首次合體亮相。（本報資料照片，郭吉銓攝）

黃子佼今（19）日被爆出性騷擾風波，黃子佼本人也道歉坦承性騷，但更讓人驚訝的是，司法院砸下重金宣傳國民法官參審制，找的就是黃子佼，如今黃捲入性騷擾事件，司法院糗大了，花錢拍攝的宣傳片及播出費用， 如何解決也成為令人關注的問題。

司法院回應表示，對於此一消息表示震驚，並嚴厲譴責任何性騷擾行為，將會暫停與黃子佼先生的所有合作關係。

根據去年司法院提供的新聞稿，內容指出「零負評三金主持人黃子佼受到司法院邀請，到台北地方法院寶慶院區，與美女法官歐陽儀聯手開箱國民法庭，並拍攝開箱影片，這也是台北地院國民法官法庭揭牌後」。

入行34年的黃子佼，演藝事業亮眼，也持續發揮自己的影響力善盡社會責任，跟另一半孟耿如生了女兒黃玉米之後，對下一代的社會環境更是關心著力，這次與法官歐陽儀聯手開箱，希望以法律素人的視角，帶領一般社會大眾更貼近國民法官制度。

黃子佼表示，自己有聽過國民法官這個名詞，但對制度了解並不多，透過跟歐陽儀法官的對話過程，了解國民法官制度的設計就是要借重不同領域背景民眾的生活歷練、人生經驗，與價值觀，讓判決可以融入多元視角，更切合社會常情。

黃子佼相當認同司法與社會增進對話，未來才能更好，也希望透過開箱影片，可以讓更多人了解國民法官，一起來支持並參與改變。