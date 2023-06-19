國民黨台北市議員游淑慧、張斯綱有意邀請民眾黨總統參選人柯文哲站台，引發藍白合聯想。國民黨立委李德維今重話表示，不是提名了就能為所欲為，國民黨有相關黨紀和規範，建議個別參選人先和台北市黨部好好聯絡，而非只看重自己個人當選與否的利益，就可以把國民黨的相關規定拋在腦後。

李德維今於立院受訪時表示，個別參選人要和台北市黨部好好商量，而這種個別的行為並不代表整體國民黨，所以這種在節目上即興式的發言或各自想法，都予以尊重，但國民黨還是有自己的規矩與規定，「並不是提名了你，就會讓你為所欲為，我相信國民黨還是有相關的規定」。

李德維認為，這是這只是個別參選人為了自己勝選，想要蹭媒體引發的討論和議題，並不是整體國民黨的做法，這種個別參選人的講法予以尊重，但再次重申，國民黨有自己的黨規和黨章等相關規定，這種參選人各自的想法、天馬行空的很多，還是要由相關的縣市黨部來統籌。

至於是否擔心國民黨總統參選人侯友宜被邊緣化，李德維說，當然不會，讓民進黨打民眾黨，民眾黨不知道要開心還是難過，但對國民黨來說，就是一步一腳印的爭取民眾支持，這是一場馬拉松的比賽。

李德維表示，國民黨不會因為一時民調的起伏來興起或沮喪，會按部就班，有自己的步調，不用隨著外界妖魔式或歡樂式的隨之起舞。