鳳凰此次股東會亦完成董事全面改選，新任6席董事為董事長張巍耀、天禾航空貨運承攬董事長張金明、邱慈祥、曾家宏、吳佩雯、蓋玉旭。3席獨董為台新銀服務業金融處副總郭立程、東昇聯合會計師事務所所長陳振昇、瀛睿律師事務所主持律師簡榮宗。

鳳凰2022年合併營收2.02億元，年增達35.18％、自近18年低點回升，營業虧損0.59億元、虧損年減10.07％。不過，因尚未恢復經濟規模，加上政府紓困補助減少、且無處分利益挹注，使歸屬母公司稅後虧損0.31億元、每股虧損0.43元，為上市櫃以來首見虧損。

鳳凰表示，隨著疫情趨緩，去年10月中政府解除維持900多天的出境旅遊禁團令，為旅遊業注入強心針，但買氣直至今年寒假春節檔期才大幅回升。整體而言，去年本業營運仍受疫情影響，但公司累積長期營運績效，得以維持上市櫃22年連續派利紀錄。

鳳凰2023年前5月自結合併營收6.71億元、年增達16.43倍，為近4年同期高點。展望後市，隨著各旅遊路線恢復或新增航班，且買氣大幅回升，使公司營運逐漸擺脫低潮，今年營收將朝恢復至疫前7成目標邁進。

由於市場預期下半年營運更旺，有助旅遊業營運超越疫前表現，鳳凰營運聚焦5大策略，除了持續擴大徵才、滿足人力需求，並配合航線恢復，完成全線產品上架外，同時針對高端旅遊市場，鳳凰增加金鳳凰歐洲、歐洲河輪、南極郵輪等產品。

鳳凰規畫透過包機、包船業務增加成長動能，包括執行日本鳥取及菲律賓長灘島包機、配合歌詩達郵輪7～10月亞洲航程包船等。同時，也積極爭取公司行號疫情期間累積的包團需求，在解封後逐步消化，挹注營運復甦動能。