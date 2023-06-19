雖然6月份電視面板價格漲幅收斂，但是面板廠積極控產，預期第三季面板價格可望維持緩漲，第四季價格則是持平走勢，面板廠有機會在第四季轉虧為盈。
友達5月營收重回200億元大關、達217.99億元，月增17.4％，寫下近一年來的高點。群創5月營收187.07億元、月增9.8％，也是11個月以來的高點。5月份面板價格重回現金成本之上，面板廠毛利率也可望轉正。
第三季面板價格可望續漲，面板雙虎獲利在望，在基本面題材支撐之下，面板雙虎早盤爆量大漲，群創一度觸及漲停。午盤群創（3481）成交量突破31萬張，漲幅將近9％，友達（2409）也大漲超過7％，成交量逾13萬張。
雖然6月份電視面板價格漲幅收斂，但是面板廠積極控產，預期第三季面板價格可望維持緩漲，第四季價格則是持平走勢，面板廠有機會在第四季轉虧為盈。
友達5月營收重回200億元大關、達217.99億元，月增17.4％，寫下近一年來的高點。群創5月營收187.07億元、月增9.8％，也是11個月以來的高點。5月份面板價格重回現金成本之上，面板廠毛利率也可望轉正。
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