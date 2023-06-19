雲林縣「撫錢51 House」青創基地，提供5大創業資源服務。（張朝欣攝）

雲林縣「撫錢51 House」青創基地19日揭牌，以基地地址斗六市「府前街51號」為發想命名，方便民眾記憶，由雲林縣長張麗善主持，介紹雲林在地創業資源與友善創業環境，並邀雲林各領域在地青年創業家分享創業的成果，歡迎有意返鄉創業或正在創業的青年到「撫錢51 House」善用創業資源。

張麗善表示，雲林縣政府歷年致力打造友善青年朋友的創業環境，除將勞工處改制成勞動暨青年事務發展處，更持續整合各界創、就業資源及雲林各單位創育能量，於去年打造「雲青有GO站」創業資源整合平台，並針對青年創業初期最需要的資金，開辦青年創業補助金。

今年更將「雲青有GO站」實體化，修復位於斗六市府前街51號舊警察宿舍，改造成為「撫錢51 House」雲林青年創業基地，提供創業交流活動、創業藝文展示、創業知能課程、創業諮詢門診、雲青Coworking Space等5大創業資源服務，並以「保母式陪跑」方式由專人輔導，讓青年在創業路上不孤單。

張麗善說，青年是國家進步及發展的重要動力與希望，從她就任以來，就積極為雲林進行全方位的診斷與體質改造，而打造符合青年期待與需求的環境，更是其中一項現在進行式的重要工程，所有努力都是為了讓雲林充滿青春創意與生機，創造好的循環，讓青年能夠在地深耕、長留雲林。

縣勞動暨青年事務發展處處長張世忠指出，為了鼓勵青年返鄉創業，將青年人才留在雲林，縣府從2019年起開辦「青年創業知能課程」，今年更擴大辦理「青年創業輔導系列活動」與成立「青年創業補助金」，針對20歲至40歲想要創業的青年，提供豐富的創業育成輔導資源。