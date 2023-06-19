演藝圈的「＃METOO」風波持續蔓延，今（19日）網紅Zofia在粉專「和我一起．走在法國的365天」中以「我本想把這件事帶進棺材裡」為標題，闡述自己10年多前，大約17歲時被演藝圈中某位形象和善、無害，也很有音樂及藝術涵養的前輩強吻，且以藝術為由拍攝裸照的慘痛回憶。不少網友看到她形容的「主持電台節目、有音樂及藝術涵養、主持活動及有女兒」4條件，紛紛猜測該男星為黃子佼，而黃子佼稍早則拍攝影片承認性騷，並坦言自己就是一名王八蛋。

有網友在「和我一起．走在法國的365天」留言處分享過去的周刊報導，提到黃子佼過去也曾對女星李筱喬要求「脫衣驗身」，李筱喬坦言當時因為很想當明星，所以收到面試就不假思索地前往，沒想到在會議室中，擔任主考官的黃子佼以檢查傷疤為由要求她脫掉上衣，甚至要求她連內衣都一起脫掉。

聽到李筱喬拒絕後，黃子佼立即低頭並請李筱喬離開。面對李筱喬的爆料，黃子佼當時疑惑反問「她是誰？」接著又面色凝重的說：「這個妹妹，是不是會錯意？」事後，該事件也在攝影棚中流傳。