有些人在未熟識前，總是給人良好的印象且非常好相處，可是一旦熟識後原本個性就慢慢顯露出來，《旺好運》運勢專欄分享相處越久越惹人厭煩的前3名星座，依序是牡羊座、雙子座、處女座只要認識他們後，就會開始出現自私行為或各種要求，讓身邊人感到頭痛。

▍第3名：處女座

處女座總是給人完美形象，但也因為對於所有事情都太過於要求，一旦和他們相處久了就會開始出現各種要求，時常搞得他人壓力很大，最後只會想逃離處女座的魔掌。

▍第2名：雙子座

雙子座一開始的形象會讓人覺得既聰明又有趣，但認識久了後，會發現他們非常自私，尤其是對朋友，會無止盡的索取任何事物，久而久之就會把身旁所有人給氣跑了。

▍第1名：牡羊座

牡羊座在社交場合中總是令人喜愛，因為他們個性活潑又直率，很容易就在一個場合讓別人留下記憶，但長期認識後，會發現他們太自我為中心，完全不顧及別人感受，也時常說話得罪人，又非常愛耍脾氣。