柯文哲民調衝第一 柯媽媽淡定這樣說

昨天媒體公布一份最新2024總統民調顯示，民眾黨主席柯文哲支持度竄升為第一。柯媽媽與柯爸爸今天到台中沙鹿區德林宮祭拜，與包愛心粽百餘名志工共襄盛舉。「民調就像股票起起落落！」柯媽媽淡定地回應指出，我們當然希望當選，就是要努力、要做好事，讓人能認同，這樣選總統才有價值。

柯媽媽與柯爸爸今天上午10時許抵達德林宮，在主委王世雄等人陪同，虔誠祭拜後，即到愛心粽製作現場慰問志工，受到熱情歡迎。柯文哲的父親柯承發、母親何瑞英及立委林靜儀、台中市副議長顏莉敏、前立法委員顏寬恒、市議員陳廷秀等人、先後到場這項公益參與活動。

針對媒體昨天公布的一份民調，柯文哲由第3名躍居第一。柯媽媽受訪時笑著說：「這就像我兒子說，像股票起起落落」，她強調，就是要努力就好，我們當然希望當選，但是還是要努力、要做好事，讓人能認同，這樣選總統才有價值、才有面子，對人民有交代。柯媽媽說，來參加這個活動很高興，主委及志工們都做好事、不貪，都是最好的人。

台中市沙鹿區德林宮主委王世雄，多年來結合端午節包肉粽習俗，發起愛心粽活動，今年動員百餘名志工從採購食材、清洗粽葉、包粽、蒸炊到包裝，預計送出近1萬5000顆愛心粽，將分贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人創世社會福利基金會、信望愛日照中心及學校、社區長輩關懷家庭等單位。